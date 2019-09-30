23 сентября премьер Медведев объявил о подписании постановления правительства о том, что Россия принимает на себя обязательства по Парижскому соглашению по климату.

23 сентября премьер Медведев объявил о подписании постановления правительства о том, что Россия принимает на себя обязательства по Парижскому соглашению по климату. Таким образом РФ стала 187-м государством, участвующем в этом глобальном экологическом проекте. Вообще же тема экологии большая, и на международном уровне почему-то по ней нередко возникают скандалы.16-летняя девочка из Швеции — ее имя сейчас знают все — Грета Тунберг выступила с трибуны Экологического саммита ООН с панической речью о грядущем конце света."Люди умирают. Погибают целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете! Вы нас подводите. Но молодежь начинает понимать, что вы ее предаете. На вас смотрят все будущие поколения. И если вы осознанно нас предадите, вот что я вам скажу: мы вас никогда не простим. Мы не позволим вам безнаказанно так поступить", — заявила Грета.Она — экологический активист. По пятницам намеренно прогуливает школу, чтобы в этот день бороться с потеплением климата на планете. На экосаммит в Нью-Йорк она не прилетела на самолете, мол, он слишком загрязняет воздух, а приплыла из Швеции через Атлантику на парусной яхте. Сама яхта построена по заказу Ротшильдов, путешествие под парусами заняло несколько недель, при том что вспомогательный двигатель из любви к природе был опечатан. Грета Тунберг прибыла в ООН, чтобы пугать.Сам ребенок перепуган чуть не до смерти. Страх усилен диагнозом — синдромом Аспергера. Это форма аутизма, для которой характерны зацикленность на одной теме, отсутствие самокритики и как результат — если в терминах — качественное нарушение социального взаимодействия. Мама Греты говорит, что заболевание дает дочери "сверхсилу"."Сверхсилу" Греты разглядел шведский специалист по пиару Ингмар Ренцхог. Он раскрутил Грету в Интернете, снял о ней фильм и стал на ее образе зарабатывать деньги. Когда его уличили в том, что он использует больную девочку в темную ради наживы, спекулируя на экологических проблемах, Грета Тунберг уже стала ярчайшей медиазвездой и даже номинантом на Нобелевскую премию мира. Сейчас девочка — нарасхват у разного рода лоббистских групп. Так ей уже вложили в руки флаг ЛГБТ и плакат с призывам к экологическим стачкам в России. В США ее образ даже "заточили" против Трампа.До Нью-Йорка Грета Тунберг успела выступить в Европарламенте, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, встретиться с Папой Римским и Бараком Обамой, Джорджем Соросом, Жаном-Клодом Юнкером, а также выступить в британском парламенте.Грета — героиня статей в GQ и Time. Мама написала о ней книгу. Девочку показывают все ведущие телекомпании мира. Она выступает примерно с одним и тем же коротким текстом, но этого хватает, чтобы сделать все предприятие вполне себе прибыльным. Во всяком случае, само имя Греты Тунберг сейчас собирает гораздо больше денег, чем могут зарабатывают ее вполне себе успешные родители. Мама — известная в Швеции певица Малена Эрнман (21-е место на "Евровидении" десять лет назад), папа — актер Сванте Тунберг.Улучшает ли Грета Тунберг реально на Земле климат? Сказать трудно. Специалисты к ней не относятся всерьез, принимающие решения политики — тоже. Скорее, это все же вполне себе успешное коммерческое шоу, режиссеры которого спекулируют на жалости к ребенку, подогревая при этом страх конца света. Правда, сказать об этом вслух сейчас на Западе уже просто опасно.На себе это испытал эксперт в студии американского телеканала FOX News Майкл Ноулес, который осмелился заявить следующее: "Движение климатической истерии — это не про науку. Если бы это было про науку, то и дискуссию вели бы ученые, а не политики и ментально нездоровая шведская девочка, которую эксплуатируют ее родители и интернационал левых".Когда же после этого Майкла Ноулеса стали стыдить в Сети, то он еще и ответил: "Мама девочки написала целую книгу о ее ментальном здоровье. Нет ничего стыдного жить с ментальным расстройством. Что же стыдно, так это эксплуатировать ребенка — особенно с ментальным расстройством — продвигая собственную политическую повестку".Шквал ненависти в адрес FOX News после этого был столь яростен, что телеканалу пришлось официально принести извинения за высказывания гостя в студии и заверить, что эксперта Майкла Ноулеса приглашать в эфир больше не планируют. То есть сама дискуссия по Грете Тунберг уже категорически невозможна.Вызывает ли сама Грета Тунберг беспокойство? Безусловно. За нее саму. Здоровее она не станет, умнее от школьных прогулов — тоже. Вот как об этом пишет авторитетный австралийский психолог Майкл Карр-Грегг: "Я беспокоюсь, что ее может постичь участь детей, ставших телезвездами, которые выгорают и потенциально сталкиваются с разрушительными психологическими проблемами. Я беспокоюсь по поводу того, что мы используем детей, как эту девочку, которой, вероятно, нужно лечение. Как родитель, если бы это был мой ребенок, я бы не стал его выдвигать на мировую арену. Похоже, она захвачена сценарием конца света, в котором она сильно преувеличивает угрозы изменения климата, что имеет продолженный эффект, так как вызывает экзистенциальный страх у наших детей".Только не подумайте, что кто-то в этой студии против экологического мышления и против того, чтобы сохранить матушку-природу. Наоборот, нас радует, что теперь наши усилия по сокращению выбросов парниковых газов и восстановлению лесов уже официально вписаны в гигантский международный проект с участием почти двухсот стран. Жаль, что без США. Трамп для Америки Парижское соглашение по климату разорвал.Что же до Греты Тунберг, то ее миссия лично у меня вызывает ассоциации с крестовым походом детей. XII век. Франция. Началось все с видения французского пастушка по имени Стефан. Ему пригрезилось, что сам Христос явился и призвал в освободительный поход в Иерусалим, дабы отбить Гроб Господень у мусульман.Стефан так убедительно рассказывал о своих грезах, что взрослые поддались, увлекая и других детей. Те, как и сегодняшняя Грета Тунберг, с радостью готовы были не учиться, а послужить высокой идее. Порыв был столь силен, что никто и не подумал о том, как осуществить мечту, даже как морем добраться до Иерусалима. Вдохновленные будущим подвигом дети — а вслед за ними и взрослые — верили, что море просто расступиться перед ними.Повесть о Крестовом походе детей еще в XIX веке написал русский писатель Евгений Гаршин. "Детей различных возрастов и состояний здесь было так много, что конца шествия не мог охватить взор. Они шли, делясь на группы, по возможности в стройном порядке; красные кресты, нашитые на их платье, ярко выделялись на июньском солнце. В каждой кучке их развевалось на высоком древке белое знамя или хоругвь с красными крестами. За детьми, уже безо всякого порядка, шла огромная толпа взрослых: крестьяне, горожане, рыцарские оруженосцы — все здесь смешивалось и пестрело", — говорится в повести.Вот такая картина. Так или иначе, а когда прибыли в Марсель, то море не расступилось. Зато нашлись купцы, что предоставили свои суда бесплатно. Так тысячи детей в сопровождении взрослых были увезены в Северную Африку, где их просто-напросто, по всей видимости, продали в рабство. Это история про то, что взрослые несут ответственность за своих детей и должны их любить, успокаивать, учить и оберегать. Но это — в традиционной культуре.