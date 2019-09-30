В приграничной с Сирией турецкой провинции Килис истребители F-16 этой страны сбили неопознанный беспилотник. Накануне он шесть раз нарушил турецкое воздушное пространство.

В приграничной с Сирией турецкой провинции Килис истребители F-16 этой страны сбили неопознанный беспилотник.По информации министерства обороны Турции, беспилотный летательный аппарат 28 сентября шесть раз нарушил турецкое воздушное пространство. Он был замечен на западе провинции Килис, а также в районе операции "Щит Евфрата". Установить его тип и государственную принадлежность турецкие военные не смогли.В воскресенье, 29 сентября, беспилотник был сбит двумя истребителями F-16, вылетевшими с авиабазы Инджирлик. Обломки аппарата упали в районе военной базы Чилдыроба в провинции Килис, пишет РИА Новости.