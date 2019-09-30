Российские туристы, проживающие в одном из трехзвездочных отелей в провинции Анталья, пытались вывезти чемодан еды. Кража не удалась, поскольку их раскусили сотрудники гостиницы.

Российские туристы, проживающие в одном из трехзвездочных отелей в провинции Анталья, пытались вывезти оттуда чемодан еды. Кража не удалась, поскольку их раскусили сотрудники гостиницы.Как сообщает НТВ, туристы попались с поличным, когда выезжали из отеля после отдыха. Одного из гостей попросили открыть чемодан. Его содержимое было следующим: бутылки с водой, фрукты, продукты для завтрака — все в большом количестве.Представитель администрации отеля прокомментировал данную ситуацию. По его словам, туристы неправильно трактуют понятие "все включено", потому инцидент с чемоданом еды можно назвать недоразумением. Также в гостинице отметили, что их гости могут есть и пить сколько захотят, но они не понимают, зачем вывозить продукты сумками.