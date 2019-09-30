Шоу вокальных талантов Голос считается одним из самых рейтиговых проектов Первого канала. В октябре программа отметит 7-летие в российском эфире. За это время передача пережила несколько неприятных моментов, самым резонансным из которых оказалась победа дочери Алсу в детской версии Голоса.

Шоу вокальных талантов "Голос" считается одним из самых рейтиговых проектов Первого канала. В октябре программа отметит 7-летие в российском эфире. За это время передача пережила несколько неприятных моментов, самым резонансным из которых оказалась победа дочери Алсу в детской версии "Голоса".Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта, что разгоревшийся скандал помешал ему нормально отметить юбилей. "Эту историю мы тяжело переживали", – заверил он.Аксюта добавил, что "за время своего существования "Голос" успел показать всем, что честность и порядочность – это не искусственно пришитые ярлычки, а суть проекта".Был слух, что семья Алсу отблагодарила всех, кто был причастен к ее победе. Но Юрий Аксюта это опроверг. "У нас (я имею ввиду себя, команду, которая со мной работает, и Первый канал в целом) нет никакой заинтересованности в том, чтобы побеждал конкретный человек, – пояснил Юрий Игоревич. – Нам важно, чтобы первым стал тот, кто ярче всех смог проявить свою самобытность и талант, кто больше всего понравился зрителям"."Поэтому по правилам на последнем этапе соревнований даже тренер не может высказывать свое мнение", – цитирует АксютуНапомним, что в финале 6-го сезона "Голос. дети" по специальному постановлению продюсеров победителями сезона стали все 9 финалистов, включая . Многие зрители сочли это решение "соломоновым". Правда, в итоге Первый канал изменил систему голосования на проекте, чтобы избежать влияния из вне и вмешательства в систему заинтересованных лиц.