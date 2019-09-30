В последнее время интернет наводняют слухи о возможных изменах Константина Меладзе. Звезда Дома-2, шоумен Рустам Солнцев прокомментировал ситуацию.

В последнее время интернет наводняют слухи о возможных изменах Константина Меладзе. Звезда "Дома-2", шоумен Рустам Солнцев прокомментировал ситуацию.Сейчас Веру Брежневу все чаще видят вдали от мужа – то она устраивает танцы с Надеждой Дорофеевой, то дурачилась в постели со стилисткой Ханной Хмелевой. Однако чаще всего певицу замечают в объятиях модели Елены Перминовой.Подобное отдаление супругов друг от друга поклонники расценили как холод в отношениях. Мало кто списал раздельный отдых знаменитостей на уважение личного пространства. Так и Солнцев считает, что виной такому поведению знаменитой пары являются измены Меладзе.Не так давно Брежнева удивила фанатов неоднозначным поступком. Девушка удалила со своей страницы в социальной сети "Инстаграм" все фото с супругом. Она сама объяснила свое поведение нежеланием вызывать зависть у злопыхателей, однако Рустам выразил недоверие к словам знаменитости."Фотки любимых обычно удаляют, когда происходит разрыв или какой-то скандал. Явно у Брежневой сейчас наступил кризис в отношениях с мужем," – уверен шоумен. Своими размышлениями он поделился с EG.ru.По его словам, продюсер охладел к жене и увлекся своей молодой подопечной – Эрикой Герцег. Солнцев отметил, что несмотря на роскошную внешность Брежневой, она уже не так молода, как прежде."Она стала взрослой. Если не сказать, слишком взрослой. И Меладзе, видимо, потерял к ней интерес. Перестал писать ей новые хиты. Не исключаю, что он и впрямь переключился на более молодую девочку из новой "ВИА Гры". Для него это вполне традиционно," – подытожил Рустам.