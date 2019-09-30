Детская писательница Лариса Ницой пожаловалась на таксиста, который, принимая заказ, и во время поездки разговаривал с ней на русском языке. Не называя национальность водителя, Ницой пояснила своим подписчикам в соцсети, что таксист изъяснялся с ней на языке, на котором обычно разговаривают все антиукраинские гниды.

Очередной скандал из-за употребления русского языка на бытовом уровне разгорается на Украине. Детская писательница Лариса Ницой пожаловалась на таксиста, который, принимая заказ и во время поездки разговаривал с ней на русском языке. Не называя национальность водителя, Ницой "пояснила" своим подписчикам в соцсети, что таксист изъяснялся с ней на языке, на котором обычно разговаривают "все антиукраинские гниды".Причем после сделанного замечания водитель отказался разговаривать с клиенткой "на мове". После чего Ницой написала на него жалобу в службу такси. Вопреки ее ожиданиям, в фирме ответили, что не могут указывать водителям, на каком языке им общаться с клиентами. После этого у Ницой началась настоящая словесная истерика — она написала, что при вызове такого такси к ней приехал "насильник или вор, или убийца". Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.Ранее Ницой прославилась ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников. Она называла быдлом любителей русской музыки и выступала с инициативой контролировать с помощью полиции "потребление русскоязычного культурного продукта".