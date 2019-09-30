Их оборудовали в таком месте, где они не создадут дискомфорт жителям близлежащих домов

Рядом со сквером на улице Чайковского установили 2 биотуалета. Соответствующее поручение дал сити-менеджер города Владимира Андрей Шохин.Биотуалеты оборудовали в таком месте, где они не создадут дискомфорт жителям близлежащих домов. Обслуживание биотуалетов возложили на «Владимиргорводоканал».Такая схема решения по-настоящему важного бытового вопроса — временная. Проектом благоустройства сквера на улице Чайковского предусмотрели площадку для размещения павильона под детское кафе. После того, как этот объект построят, там появится стационарный туалет.