Преподаватели Российского университета транспорта проведут лекции для москвичей в Музее современной истории. Слушателям расскажут о транспорте будущего, эволюции вокзалов, перспективах столичного метрополитена, развитии водного сообщения в нашей стране и многом другом.

Преподаватели Российского университета транспорта проведут лекции для москвичей в Музее современной истории. Слушателям расскажут о транспорте будущего, эволюции вокзалов, перспективах столичного метрополитена, развитии водного сообщения в нашей стране и многом другом.Лекции пройдут с 1 по 31 октября в рамках проекта"Путешествие сквозь века". Преподаватели Российского университетатранспорта будут ждать москвичей в Музее современной истории на Тверской, 21,сообщили в пресс-службе вуза.Запланировано более 60 лекций по транспортной тематике.Преподаватели будут читать лекции, а студенты возьмут на себя рольэкскурсоводов. По словам проректора университета Михаила Кленова, вобразовательных мероприятиях примут участие порядка 10 тысяч студентов транспортныхучебных заведений.Помимо прочего, слушателям расскажут о развитии железныхдорог в России и их роли в Великой Отечественной войне, об истории Крымскогомоста. С увлекательными лекциями выступят и студенты: они поведают об историитранспорта и его видах, о профильном образовании. Ежедневно с 11 до 19 часовкроме понедельника и среды будет проходить по три лекции.Российский университет транспорта – ведущийнаучно-образовательный центр и крупнейший отраслевой университет России. Здесьготовят специалистов для транспортной сферы и проводят научные исследования.Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университеттранспорта по версии журнала Журнал RatingReview. В перечне представлены учебные заведения из 79 стран.Транспортный университет занял позиции в интервале между1001 и 1100 местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу45-58.