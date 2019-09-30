Преподаватели Российского университета транспорта проведут лекции для москвичей в Музее современной истории. Слушателям расскажут о транспорте будущего, эволюции вокзалов, перспективах столичного метрополитена, развитии водного сообщения в нашей стране и многом другом.
Преподаватели Российского университета транспорта проведут лекции для москвичей в Музее современной истории. Слушателям расскажут о транспорте будущего, эволюции вокзалов, перспективах столичного метрополитена, развитии водного сообщения в нашей стране и многом другом.
Лекции пройдут с 1 по 31 октября в рамках проекта
"Путешествие сквозь века". Преподаватели Российского университета
транспорта будут ждать москвичей в Музее современной истории на Тверской, 21,
сообщили в пресс-службе вуза.
Запланировано более 60 лекций по транспортной тематике.
Преподаватели будут читать лекции, а студенты возьмут на себя роль
экскурсоводов. По словам проректора университета Михаила Кленова, в
образовательных мероприятиях примут участие порядка 10 тысяч студентов транспортных
учебных заведений.
Помимо прочего, слушателям расскажут о развитии железных
дорог в России и их роли в Великой Отечественной войне, об истории Крымского
моста. С увлекательными лекциями выступят и студенты: они поведают об истории
транспорта и его видах, о профильном образовании. Ежедневно с 11 до 19 часов
кроме понедельника и среды будет проходить по три лекции.
Российский университет транспорта – ведущий
научно-образовательный центр и крупнейший отраслевой университет России. Здесь
готовят специалистов для транспортной сферы и проводят научные исследования.
Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университет
транспорта по версии журнала Журнал Rating
Review. В перечне представлены учебные заведения из 79 стран.
Транспортный университет занял позиции в интервале между
1001 и 1100 местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу
45-58.