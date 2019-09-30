Франция склонила головы в национальном трауре. Страна простилась с человеком, который представлял ее интересы 12 лет. Парижанин по рождению и бывший мэр города на Сене, Жак Ширак — первый президент Франции, похороненный в столице. На церемонию прощания с ним прибыли 69 действующих и бывших глав государств и правительств. Среди них и Владимир Путин.

Франция склонила головы в национальном трауре. Страна простилась с человеком, который представлял ее интересы 12 лет. Парижанин по рождению и бывший мэр города на Сене, Жак Ширак — первый президент Франции, похороненный в столице. На церемонию прощания с ним прибыли 69 действующих и бывших глав государств и правительств. Среди них и Владимир Путин. На службе в Сен-Сюльпис собрались почти 2 тысячи человек. А десятки тысяч парижан, которых собор не мог вместить физически, стояли вдоль следования траурного кортежа и провожали Жака Ширака в последний путь аплодисментами.Собор Сен-Сюльпис — один из главных католических храмов Парижа, и дом, где жил Жак Ширак, в одном квартале от него. Но местом церковного отпевания бывшего президента Франции Сен-Сюльпис оказался только из-за аварийного состояния Нотр-Дама, который пострадал от пожара. К полудню площадь перед собором заполняется людьми.Все воскресенье и ночь на понедельник французы шли к дому инвалидов, где в церкви святого Людовика был выставлен гроб с телом покойного президента. Утром Жаку Шираку отдали последние воинские почести, президент Франции Макрон поклонился ему, и катафалк двинулся по улицам Парижа.К 12 часам в Сен-Сюльпис собрались родные, коллеги и друзья покойного: бывшие президенты Франции Валери Жискар д'Эстен, Саркози, Олланд, на похороны прилетел Билл Клинтон.Президент России бывал во Франции десятки раз. Впервые он прилетел в Париж, и вообще, куда-либо за границу для того, чтобы лично попрощаться с человеком, близким по политическим взглядам, и вообще по взглядам на жизнь.В последние дни много сказано о теплых отношениях Владимира Путина с Жаком Шираком. В 2003 году они действительно сработались, совместно противостоя американской агрессии в Ираке. Эти союзнические связи переросли в дружбу, которая не прерывалась никогда.Владимир Путин не воспользовался центральным входом в храм. Без внешних эффектов: зашел в боковые двери и занял место в первом ряду. Архиепископ Парижский монсеньор Опети начал службу.Олланд глядел в окна храма, Саркози разглядывал своды, Владимир Путин смотрел на гроб. Израильский пианист и дирижер Даниэль Баренбойм исполнил Шуберта. Потом были главные слова, которые можно сказать на прощание.По окончании службы, уже на выходе из храма, Путин коротко пообщался с президентом Макроном. Но, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обменялись буквально парой слов. Тепло попрощались. Путин не остался на прием, который Макрон устраивал в Елисейском дворце. Сразу в аэропорт. Перед трапом, по обыкновению задержался, чтобы поблагодарить водителей, мотоциклистов, и ребят из французского спецназа, которые сопровождали и охраняли его кортеж.А траурная процессия от Сен-Сюльпис двинулась к месту погребения.Жак Ширак — первый президент Франции, которого хоронят в Париже. Три года назад они с супругой приобрели участок на кладбище Монпарнас для скоропостижно скончавшейся старшей дочери. Отец упокоится рядом с ней. По желанию вдовы Ширака Берандетт это была уже закрытая часть похоронного ритуала, только самые близкие. Зеленые ворота закрылись. Жак Ширак ушел из жизни Франции. Стал частью ее истории.Государственные похороны Жака Ширака в центре внимания мировой прессы. Французские телеканалы обращают внимание на детали общения нынешнего президента Макрона и его предшественника Олланда. Их отношения иначе как "ледяными" уже давно не называют. Единственный раз Олланда звали в Елисейский дворец до этого только в 2017 году. Сегодня два политика обнялись, но, как заметили французские журналисты, времени Олланду Макрон уделил меньше, чем Биллу Клинтону. Почти все иностранные СМИ отмечают присутствие на похоронах Владимира Путина и вспоминают его интервью Financial Times, где Путин назвал двух выдающихся с его точки зрения политиков — Петра Первого и Жака Ширака.Британская пресса пишет про церемонию в Париже подчеркнуто мало, Елизавета Вторая послала на нее своего четвертого сына, что называется, лишь слегка обозначив присутствие британской королевской семьи.