В Австрии в воскресенье прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента - Национальный совет.

В Австрии в воскресенье прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента - Национальный совет. Миллионы избирателей могли сделать выбор на 10 тысячах уже закрывшихся участков, пишет ТАСС.Австрийское министерство внутренних дел, контролирующее подготовку и ход выборов, ожидает около миллиона бюллетеней, отправленных по почте, чтобы подвести окончательные итоги.По данным экзитполов, Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает 37 процентов голосов. За второе и третье места в получении мест в парламенте борются социал-демократы и правые.Партия, получившая большинство мест в Национальном совете, получит право назначить канцлера и сформировать коалиционное правительство.