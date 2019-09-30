98% котельных района подают тепло в дома. Сегодня эта цифра прозвучала на совещании в администрации района.

98% котельных района подают тепло в дома. Сегодня эта цифра прозвучала на совещании в администрации района.Напомним, отопительный сезон в районе был на грани срыва. Оказалось, что у ресурсного предприятия "Фонд" отсутствовал ряд документов . Депутаты райсовета написали открытое письмо руководству области о необходимости передачи ряда объектов "Владимиртеплогазу", сто процентов акций которого принадлежит администрации региона. Пока этого не произошло , принято решение , что в переходный период тепло будет подавать предприятие «Вязники Энергия». Отметим, сейчас оно проходит процедуру банкротства. Но тепловики уверяют, что провели серьезную работу по подготовке к зиме, из 167 котельных не работают только три. Но скоро и они войдут в строй.