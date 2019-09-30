Волонтеры и специалисты дирекции особо охраняемых природных территории уберут мусор в лесу, обновят таблички с указанием пород деревьев.

Сегодня в Ковровском дендрарии им. И.Е. Алексеева пройдет акция "Живи, лес". Волонтеры и специалисты дирекции особо охраняемых природных территории уберут мусор в лесу, обновят таблички с указанием пород деревьев.В дендрарии - более 110 видов ценных и редких пород. Это самый богатый дендрарий на территории области. Он был заложен в 1963 году лесничим Иваном Евстигнеевичем Алексеевым у станции Гостюхино. Он посадил несвойственные средней полосе деревья и прочие насаждения. В 2002 году постановлением губернатора Владимирской области парк был признан официально и тем же постановлением ему было присвоено имя Ивана Алексеева.