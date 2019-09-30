Aналогичным способом фигуранты совершили 22 противоправных деяния. Общий материальный ущерб составил свыше 14 миллионов рублей...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, совершивших хищения денежных средств в особо крупном размере», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Мужчина рассказал, что в офисном помещении в г. Москве заключил договор поставки торгового оборудования с представителями одной из компаний. В тот же день он заплатил указанную в договоре сумму, однако взятые на себя обязательства злоумышленники не выполнили. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое подозреваемых в возрасте 40 и 43 лет. Установлено, что аналогичным способом фигуранты совершили 22 противоправных деяния. Общий материальный ущерб составил свыше 14 миллионов рублей.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53