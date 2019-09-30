В столице и Подмосковье задержали 31 члена преступной группы, более 10 лет занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием средств. Допрос подозреваемых сняли на видео.

В столице и Подмосковье задержали 31 члена преступной группы, более 10 лет занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием средств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Допрос подозреваемых сняли на видео.Организация, по данным следователей, состояла из множества самостоятельных структур, действовавших не только в Московском регионе, но и в Саратовской и Ярославкой областях, в Краснодарском крае и Коми. Они оперировали реквизитами более 130 фиктивных юридических лиц, на расчетные счета которых и поступали средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. По примерным подсчетам, оборот конторы достигал 300 миллионов рублей в месяц.Обыски были проведены в 65 офисах и квартирах, где было найдено свыше 130 печатей фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые использовались для управления банковскими счетами, 45 электронных ключей к системе "банк-клиент" и финансовая документация.На допросе один из предполагаемых учредителей отказался признавать вину, а его подельник продемонстрировал абсолютную непосвященность в дела зарегистрированных на него компаний, которые должны были заниматься перевозками, но не имели автомобилей.Всего был задержан 31 подозреваемый в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Шестерых из них взяли под стражу, 25 был отпущены под подписку о невыезде.