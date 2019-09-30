Сотрудники полиции обнаружили и изъяли неизвестное вещество, которое согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – героином, массой свыше 100 граммов...

Следственной частью УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о сбыте более 100 граммов наркотических средств.В полицию поступила информация о том, что 23 и 28-летняя приезжие девушки занимаются распространением запрещенных веществ через тайники-закладки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО задержали подозреваемых. В ходе личного досмотра и обыска по местам жительства злоумышленниц сотрудники полиции обнаружили и изъяли неизвестное вещество, которое согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – героином, массой свыше 100 граммов. Установлено, что изъятый материал граммов предназначался для дальнейшего сбыта.В отношении задержанных СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28