Сотрудники полиции обнаружили и изъяли неизвестное вещество, которое согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – героином, массой свыше 100 граммов...
Следственной частью УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о сбыте более 100 граммов наркотических средств.
В полицию поступила информация о том, что 23 и 28-летняя приезжие девушки занимаются распространением запрещенных веществ через тайники-закладки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО задержали подозреваемых. В ходе личного досмотра и обыска по местам жительства злоумышленниц сотрудники полиции обнаружили и изъяли неизвестное вещество, которое согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – героином, массой свыше 100 граммов. Установлено, что изъятый материал граммов предназначался для дальнейшего сбыта.
В отношении задержанных СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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