В Париже сегодня прощаются с ушедшим из жизни экс-президентом Франции Жаком Шираком. В полдень в память о знаменитом политике прозвонил самый большой колокол собора Парижской Богоматери - он впервые был приведен в действие после произошедшего полгода назад разрушительного пожара.

В Париже сегодня прощаются с ушедшим из жизни экс-президентом Франции Жаком Шираком.В полдень в память о знаменитом политике прозвонил самый большой колокол собора Парижской Богоматери — он впервые был приведен в действие после произошедшего полгода назад разрушительного пожара, передает РИА Новости.Воинские почести были отданы усопшему в Доме Инвалидов, после чего гроб с телом Ширака доставили в собор Сен-Сюльпис. На траурной службе присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон, бывшие французские лидеры Валери Жискар д'Эстен, Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также десятки глав других государств.В 15 часов по местному времени (16:00 мск) во всех госучреждениях страны и школах пройдет минута молчания.Церемония похорон пройдет позже на кладбище Монпарнас. Присутствовать на ней будут только самые близкие Жака Ширака. Захоронят экс-президента рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году, сообщает "Интерфакс".Жак Ширак скончался 26 сентября в окружении своих родных в возрасте 86 лет. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 годы. С 1977 по 1995 годы являлся мэром Парижа.