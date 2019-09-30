Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге при поддержке Росгвардии задержали восемь членов организованной преступной группы. Они подозреваются в незаконной регистрации иностранцев.

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге при поддержке Росгвардии задержали восемь членов организованной преступной группы. Они подозреваются в незаконной регистрации иностранцев.Как сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники за определенную плату подавали подложные документы в уполномоченные органы, которые осуществляют миграционный учет иностранных граждан из стран ближнего зарубежья на территории России.Задержаны восемь человек, в их числе одна женщина. По предварительным данным, было организовано незаконное пребывание на территории России около двухсот человек.В настоящее время четверо подозреваемых отпущены под подписку о невыезде, четыре человека находятся в полиции. В правоохранительных органах не исключают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим преступлениям.