Дом бывшего полузащитника сборной России по футболу Игоря Семшова был ограблен в Московской области. Инцидент произошел ночью 29 сентября на Рублевке. Дома находилась супруга Семшова, на нее было совершено нападение.

Дом бывшего полузащитника сборной России по футболу Игоря Семшова был ограблен в Московской области. Инцидент произошел ночью 29 сентября на Рублевке. Дома находилась супруга Семшова, на нее было совершено нападение. Из дома вынесено драгоценностей на общую сумму в 20 миллионов рублей.Как сообщает "Комсомольская правда", Лариса Семшова услышала шум в другой части дома, и пришла на него. К тому моменту четыре грабителя уже были внутри дома, пробравшись через окно. Их лица были закрыты шарфами. Особых примет, кроме того, что домушники имели азиатскую внешность, жена Семшова не заметила.Грабители применили в ее отношении насилие, не опасное для ее жизни. В результате нападения на жилье Семшова, который на данный момент работает в тренерском штабе тульского "Арсенала", из не оборудованного камерами наблюдения и сигнализацией дома были вынесены ювелирные украшения, а также несколько наручных часов премиальных брендов.После происшествия хозяйка дома обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.