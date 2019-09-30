СледКом возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности

В июне 2019 года в Собинскую районную больницу поступил мужчина с желудочно-кишечным кровотечением неясной этимологии. В ходе обследования доктора решили, что ему необходима операция, при проведении которой допустили врачебную ошибку. Пациент умер.Региональный СледКом возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.Ход расследования находится на контроле прокуратуры.