Собинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача, допустившего ошибку во время оперативного вмешательства.

В июне этого года, в Собинскую больницу поступил пациент с желудочно-кишечным кровотечением. После проведения обследования было принято решение об операции, при проведении которой была допущена врачебная ошибка, повлекшая смерть больного.Следственным управлением Следственного комитета России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).Ход расследования и его результаты находятся на контроле межрайонной прокуратуры.