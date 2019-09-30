Они ловят преступников, находят закладки с наркотиками и служат своим хозяевам верой и правдой.

Они ловят преступников, находят закладки с наркотиками и служат своим хозяевам верой и правдой. В Суздале проходят ежегодные соревнования кинологов. Сюда съехались служебные четвероногие со всей страны.Кокер-спаниель Лола, по паспорту Данс Мемори Майс Голд. Несмотря на безобидную внешность, характер сложный. Потрепать за ушком может только хозяин Алексей Зеленцов. Серьезность Лолы оправдана - она шесть лет на службе. Различает запахи наркотиков, и может найти спрятанную "закладку".Александр Зеленцов, старший инструктор-кинолог, Ямало-ненецкий автономный округ: "МВД тоже вот нас вызывали, чтобы помочь по раскрытию наркотиков. И вот один раз результативный был, она в гараже обнаружила пакет со сверстками."Найти запрещенные вещества или пропавшего человека, задержать преступника. У собак разные способности, и их нужно развивать с детства. На соревнованиях почти 250 четвероногих участников. И друг к другу они относятся уважительно.Алексей Шахненко, старший инструктор-кинолог, Татарстан: "Да, они все служебные собаки, наученные. У них опыт, годы тренировок. Все собаки разные школы прошли. Если бы были обычные дворняжки, то, конечно, они бы между собой кусались."Ротвейлер Бэнтли уже ветеран - ей почти десять лет. Спокойная, дружелюбная, преданная - так о ней говорит хозяйка Эльвира Савельева. Бэнтли пора на пенсию. Но оставлять службу она не торопится - недавно даже получила звание "мастера спорта".Эльвира Савельева, старший инструктор-кинолог , г.Владимир: "В том году хотела уходить на пенсию. Но она передумала. Дома не остается. Говорит - мам, хочу работать. Дома она вянет, а на работу выходит - бодрячком. Начинает работать, начинает радоваться. У нее в глазах загораются звездочки."Бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры, спаниэли - таков состав четырехлапых защитников порядка. Ежегодно соревнования проходят в Суздале. В первую очередь - для владельцев. Для них это возможность встретиться и обменяться опытом.Наталья Никитина, сотрудник управления кадров УФСИН России, главный судья по многоборью кинологов: "Все люди приехали с разных регионов. Не у каждого есть возможность развиваться также хорошо, сильно, как на чемпионате. Приехать, себя показать, на других посмотреть. Кому-то подредактировать что-то, поучиться."Соревнования завершатся 5 октября. Лучшие специалисты-кинологи сразятся за звания чемпионов. А собаки получат вкусные призы.Анастасия Сахарова, Александр Чернышев. "Вести-Владимир"