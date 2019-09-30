Жительница Татарстана и ее знакомый зарабатывали себе на жизнь шантажом мужчин, которых обманом завлекали в сауну и насиловали, снимая процесс на видео.

Жительница Татарстана и ее знакомый зарабатывали себе на жизнь шантажом мужчин, которых обманом завлекали в сауну и насиловали, снимая процесс на видео.Достоверно известно о трех преступлениях, совершенных криминальным дуэтом в Набережных Челнах. Схема во всех случаях была одинаковой: женщина находила предполагаемую жертву в соцсетях, приглашала на свидание в сауну, но до интимной близости дело не доходило, поскольку в помещение врывался 39-летний мнимый супруг ветренной особы с ножом в руках.Дальнейшие события описывает сухая строка из материалов городской прокуратуры: "…совершили в отношении мужчины иные действия сексуального характера против его воли и желания, при этом производя видеозапись". Этой записью мужчин потом и шантажировали — известно, что с одного из них злоумышленники требовали 18 тысяч рублей за молчание.Сколько человек пострадали от обольстителей, остается неизвестным, как и сумма их заработка.Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Обвиняемым вменяют в вину незаконное лишение свободы, действия сексуального характера и вымогательство.