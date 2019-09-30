Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, когда пожилой человек складывал покупки в сумку, незаметно взял кошелек, который пенсионер положил у кассы при оплате...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 42-летнего москвича по подозрению в краже кошелька у пенсионера.В полицию обратился 85-летний мужчина с заявлением о краже. Он сообщил, что после того, как вышел из продуктового магазина, расположенного на Осеннем бульваре, понял, что у него пропал кошелек, в котором находились денежные средства и социальная карта.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний москвич.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, когда пожилой человек складывал покупки в сумку, незаметно взял кошелек, который пенсионер положил у кассы при оплате.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93