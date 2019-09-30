В здание аэропорта Домодедово каким-то образом попала лиса. Перепуганное животное бегало среди людей, мимо стоек регистрации, по багажной карусели, отчаянно разыскивая выход.

В здание аэропорта Домодедово каким-то образом попала лиса. Перепуганное животное бегало среди людей, поскальзываясь на блестящем полу, мимо стоек регистрации и по багажной карусели, отчаянно разыскивая выход.Несколько очевидцев успели снять метания лисы по аэропорту на видео, после чего плутовка пропала, найдя, по всей видимости, выход из места, переполненного страшными двуногими.По информации очевидцев, инцидент произошел на прошлой неделе. Пресс-служба аэропорта прокомментировала приключения заблудившейся лисы, отметив, что она провела в терминале лишь несколько минут, к пассажирам не приближалась и самостоятельно покинула здание.