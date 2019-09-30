Юные спортсмены победили буквально в последний день Президентских спортивных игр. В общем рейтинге владимирские ребята входят в 20-ку лучших.

На Президентских спортивных играх, которые проходят во Всероссийском детском центре «Орленок» с 9 по 30 сентября участвуют команды из 84 регионов.Владимирскую область представляют ученики школы №15 - «Пятнашка».Наша баскетбольная команда уже заняла 3-местов соревнованиях по баскетболу 3х3 среди юношей. И вот – новая победа -1 место наших парней в гандболе!В общем рейтинге Президентских спортивных игр владимирские ребята входят в 20-ку лучших.