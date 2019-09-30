Водитель Федеральной службы исполнения наказаний насмерть сбил женщину

Водитель Федеральной службы исполнения наказаний насмерть сбил женщинуЛетом прошлого года водитель УФСИН России по Владимирской области во время работы насмерть сбил 58-летнюю женщину. За содеянное мужчина получил 2 года в колонии поселения.Однако позднее две дочери погибшей обратились в суд с иском на два миллиона рублей. По решению суда УФСИН России по Владимирской области обязан будет выплатить сестрам по 500 тысяч рублей, включая расходы на представителя.Решение было обжаловано, апелляцию рассмотрят в областном суде.