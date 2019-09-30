Водитель Федеральной службы исполнения наказаний насмерть сбил женщину
Водитель Федеральной службы исполнения наказаний насмерть сбил женщину
Летом прошлого года водитель УФСИН России по Владимирской области во время работы насмерть сбил 58-летнюю женщину. За содеянное мужчина получил 2 года в колонии поселения.
Однако позднее две дочери погибшей обратились в суд с иском на два миллиона рублей. По решению суда УФСИН России по Владимирской области обязан будет выплатить сестрам по 500 тысяч рублей, включая расходы на представителя.
Решение было обжаловано, апелляцию рассмотрят в областном суде.