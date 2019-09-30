На матч пришло почти 1000 зрителей

29 сентября футбольный клуб «Торпедо-Владимир» принимал соперников из Мурома. На матч пришло почти 1000 зрителей.Однако футболисты не смогли забить в ворота соперников, и счет на табло так и не открыли.В пресс-службе «Торпедо» рассказали, что на ход противостояния повлияло удаление Вадима Зубавленко в первом тайме, а также неназначенный пенальти в ворота гостей после перерыва.В поединке 12-го тура владимирские футболисты встретятся на выезде с командой «Долгопрудный». Матч начнется 5 октября в 16.00 на подмосковном стадионе «Салют» начнётся.