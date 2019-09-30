Следком завершил расследование уголовного дела

13 июня школьница продала 0,72 грамма наркотического вещества своей подруге. На месте преступления обеих девушек задержали сотрудники полиции. Позднее ученица призналась, что продажей наркотиков хотела заработать себе деньги на маникюр.Следкому РФ по Владимирской области удалось установить, что девочка воспитывалась в многодетной неполной семье, где мама не следила за детьми должным образом. Сейчас матери предстоит работа с органами профилактики.Уголовное дело было направлено в суд.