Без тепла остались дома на ул. Северной областного центра

В компании ВКС "Владимиргортеплосеть" прокомментировали подробности коммунальной аварии на улице Северной во Владимире.По информации коммунальщиков, дефект на тепловой сети был обнаружен 27 сентября. Выездная бригада установила, что он не представляет угрозы для жизнедеятельности граждан. И, чтобы не доставлять неприятности людям в выходные дни, было принято решение не перекрывать трубу с горячей водой. Ее ремонт начался сегодня в половине десятого. Под отключение от тепла попали 4 дома, а не два, как мы сообщали ранее.Напомним, видео порыва выложили пользователи соцсетей. Как пишут очевидцы, коммунальный гейзер бил, как минимум три дня.