К 100-летию Владимира Юкина - основателя Владимирской школы живописи - свет увидела книга воспоминаний о народном художнике России.

К 100-летию Владимира Юкина - основателя Владимирской школы живописи - свет увидела книга воспоминаний о народном художнике России. Презентация издания прошла во Владимире в областной научной библиотеке.Издание вышло в серии "Люди земли Владимирской". Автором проекта был кинодокументалист Владимир Ишутин. Ещё при своей жизни он задумывал издать книгу о Юкине. С Владимиром Яковлевичем Ишутин дружил, снимал о нём фильмы и даже написал портрет художника. В книге воспоминания и самого Ишутина, и тех, кто знал мастера живописи лично. Их остается все меньше и меньше. Накануне свой последний приют на кладбище в Любце, любимом месте творчества Юкина, нашел и сын художника, график Сергей Юкин. Редакторами-составителями книги стали Галина Ишутина и Надежда Севастьянова.Надежда Севастьянова один из редакторов-составителей, искусствовед: "Там есть очень редкие материалы. Книги отзывов его личных выставок, книги отзывов групповых выставок. Такие отзывы, которые в наш день звучат совершенно странно. "Собрать бы ваши все картины да и сжечь!"-писали такие вот отзывы люди. Конечно, Владимирская живописная школа с трудом воспринималась в 60-е годы. Это потом, со временем она стала брендом нашей земли."