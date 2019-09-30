Компания Т-плюс огласила перечень управляющих компаний, накопивших миллионные долги за тепло и электричество.

Компания Т-плюс огласила перечень управляющих компаний, накопивших миллионные долги за тепло и электричество.Речь идёт о 190 миллионах рублей по состоянию на 1 сентября . К сожалению львиная доля долгов у компаний, принадлежащих муниципалитетам. Во Владимире самый большой долг накопила муниципальная компания МКП ЖКХ – более 20 млн рублей, в Камешково - МУП Камешковского района «Инженерные технологии» - более 5 млн рублей, в Кольчугино МУП «Коммунальник» задолжал почти 14 млн рублей, в Коврове МУП «Жилищно-эксплуатационный трест» должен за ресурсы больше 8 млн рублей. Руководство ПАО «Т Плюс» попросило глав районов Владимирской области взять на особый контроль ситуацию с долгами."Радио России-Владимир"