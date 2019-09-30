Александр Гезалов, директор Социального центра при Донском монастыре, вместе с опытным поваром провёл мастер-класс для детей из Барско-Городищенской школы-интерната. Что учили готовить?

Как из обычных продуктов приготовить кулинарный шедевр? Александр Гезалов, директор Социального центра при Донском монастыре, вместе с опытным поваром провёл мастер-класс для детей из Барско-Городищенской школы-интерната. Что учили готовить и вкусно ли получилось- расскажет Нина Глизница.Новогодняя селёдка под шубой превратилась в бутерброд, а сложный итальянский Тирамису - в лёгкий сливочно-сырный десерт. Ребята из Барско-Городищенской школы-интерната освоили новую профессию - повар.Егор Данков, воспитанник Барско-Городищенской школы-интерната: "Смесь, которая состоит из соли, перца, свёклы и сыра. - Это первый раз, когда ты такое готовишь? - Да, это впервые в моей жизни я такое делаю. - Вкусно получится? - я думаю, очень вкусно получится."Волонтеры социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре уже не первый раз приезжают во Владимирскую область. Они помогают Головинской женской колонии, Дому малютки, многодетным и малообеспеченным семьям. С детьми Барско-Городищенской школы-интерната Александр Гезалов, директор центра, встретиться хотел уже давно. В 76 году он сам мог жить в этой школе, но не попал по распределению. Теперь, вспоминая своё детство, он точно знает, что нужно этим детям.Александр Гезалов, директор социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре: "Для детей из интернатов и детских домов очень важно выходить за пространство учреждения и общаться с другими людьми, учиться готовить новые незнакомые блюда, общаться с теми, кто может дать им какие-то навыки, компетенции."Там нарезают селёдку, тут перемалывают печенье, здесь готовят сливочно-сырную пасту. Рецепты тысячелетней давности всего за час! А для подачи не нужен красивый сервиз. "Собрать" Тирамису можно и в таком вот бумажном стаканчике.Такие мастер-классы - настоящий праздник. Общение, знакомство с новыми людьми очень важны в юном возрасте. Набраться опыта и отправиться во взрослую жизнь. Какая она будет? Сейчас сказать сложно. Наша задача сделать всё, чтобы эти дети были готовы без страха встретить новый день.Нина Глизница, Александр Парфёнов "Вести-Владимир".