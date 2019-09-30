Всероссийский фестиваль Российского движения школьников В центре событий открывается сегодня во Владивостоке. В течение 20 дней во Всероссийском детском центре Океан будут проходить различные мероприятия.

Всероссийский фестиваль Российского движения школьников "В центре событий" открывается сегодня во Владивостоке. В течение 20 дней во Всероссийском детском центре "Океан" будут проходить различные мероприятия. Организаторами фестиваля являются федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский детско-юношеский центр", ФГБОУ Всероссийский детский центр "Океан".Программа фестиваля включает четыре смены — "Дальневосточный рубеж", "РДШ в эфире!", "Личностное развитие", "Моя страна – мое будущее". Особое внимание будет уделено реализации основных положений федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", Проект направлен поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.На фестиваль отправились и нижегородские активисты, которые прошли строгий конкурсный отбор Об этом ГТРК "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики области. По итогам отбора победителями стали член Союза детских и молодежных объединений "Ровесник" из Арзамаса, лидер областного актива детских и молодежных общественных организаций региона Светлана Кабанова и активист Союза детских общественных организаций "Надежда" из Чкаловска Полина Чувилина.