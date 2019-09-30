В спортивном зале Чойской средней образовательной школы во время физического упражнения на перекладине умер ученик 10 класса. Как сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Алтай, подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание.

В спортивном зале Чойской средней образовательной школы во время физического упражнения на перекладине умер ученик 10 класса. Как сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Алтай, подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание.Мальчику оказали первую медицинскую помощь школьный фельдшер и учитель физической культуры, но спустя непродолжительное время он скончался. Инцидент произошел утром 30 сентября.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники местного следственного отдела, а также криминалисты. Проводится комплекс проверочных мероприятий. Опрашиваются очевидцы случившегося, одноклассники, родственники школьника. Тело мальчика направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установить причины смерти.Ранее сообщалось о смерти школьника на уроке физкультуры в Кизеле. Ученик пробежал один километр и пожаловался на недомогание. Учитель предложил ему посидеть, а через некоторое время сказал бежать дальше. Мальчик встал и вскоре упал. На подъезде к больнице он скончался.