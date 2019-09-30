Всемирный день музыки, 1 октября, в Петрозаводске отметят необычным флешмобом. По городу пассажиров будут возить музыкальные троллейбусы. Об этом сообщает ГТРК Карелия.

Всемирный день музыки, 1 октября, в Петрозаводске отметят необычным флешмобом. По городу пассажиров будут возить музыкальные троллейбусы. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".В акции примут участие музыканты из симфонического оркестра Карельской филармонии. Музыка будет звучать на двух маршрутах — №6 и №8. Как рассказали в пресс-службе филармонии, "троллейбусными" музыкантами на этот день станут артисты духовой и скрипичной секций.Пассажиры троллейбусов получат также возможность купить билет на любой концерт в филармонию с 10-процентной скидкой. Для этого надо просто предъявить троллейбусный билет в кассе концертного зала. Также для всех пассажиров будет устроен розыгрыш на бесплатное посещение новогоднего концерта с местом за столом.В этом году флешмобом Карельская филармония отмечает 80-летие, так что этот праздничный флешмоб — только первое мероприятие в череде акций. В завершении праздника 25 октября состоится большой концерт.