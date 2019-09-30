Музыкальный продюсер Яна Рудковская готова накормить всех желающих яблоками из своего сада. Знаменитость собрала огромный урожай.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская готова накормить всехжелающих яблоками из своего сада. Знаменитость собрала огромный урожай.В личном "Инстаграм" Яна Рудковская показала снимок, на которомона и ее сын Саша позируют под яблоней. Рядом с продюсером стоят четыре корзиныполные спелых плодов.Ниже звезда отметила, мол, яблок так много, что она готовараздать их бесплатно. Сентябрь подошел к концу, а они никак не могут собрать урожай полностью."В этом году у нас с Сашенькой самый большой урожай яблок внашем саду. Всех угощаем нашими вкусными и сладкими 🍏🍏🍏Друзья, дорогие, пишем в Директ куда отправить Вам наши сочные яблоки, мысобрали очень много и еще корзин 25 соберем в ближайшие дни) (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвасталась ЯнаРудковская.В комментариях к посту многие интернет-обыватели интересовались,что за сорт яблок выращивает продюсер. Некоторые предположили, что это Антоновка.порекомендовали сварить для близких компот или варенье из яблок.Опытные хозяйки делились рецептами вкусных десертов.Отметим, что и ее супруг фигурист ЕвгенийПлющенко любят бывать на природе. Все лето знаменитости ходили в лес загрибами. Как выяснилось, звездное семейство знает хорошие места в Ленинградскойобласти.