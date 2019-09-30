Телеведущая вспомнила о моменте, когда она была по-настоящему счастлива.
Регина Тодоренко показала редкие свадебные фото.
Телеведущая вспомнила о моменте, когда она была по-настоящему счастлива.
Регина Тодоренко показала редкие свадебные фото.
Знаменитость похвасталась снимками в соцсетях. На одном из
них телеведущая идет к алтарю. Закутанную в фату Регину Тодоренко
к жениху ведет отец. А на другом кадре новоиспеченный муж звезды – певец Влад
Топалов – играет на рояле.
"Как же
это было красиво! Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, что
хочу прожить этот день снова: чтоб мама подкалывала мне фату, а папа вел к жениху
, чтобы гости плясали под "Ах, Одесса, жемчужина у моря", а потом сидя на
балкончике нашей виллы Astor, обнявшись с Владом, смотреть на вершину
Везувия и загадывать желание" – написала Регина Тодоренко в "Инстаграм".
Напомним, телеведущая
расписались в октябре 2018 года. Тогда от пышного праздника влюбленным пришлось
отказаться – телеведущая была на сносях. Сын пары Михаил родился 5 декабря.
Свадьбу в итоге сыграли летом 2019 года в Италии. организовали праздник в короткие сроки. Для самого важного дня теледива
купила три платья. Фотосессию влюбленные устроили на вилле Astor,
с которой открывается красивый вид на море и горы.