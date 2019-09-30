Телеведущая вспомнила о моменте, когда она была по-настоящему счастлива. Регина Тодоренко показала редкие свадебные фото.

Телеведущая вспомнила о моменте, когда она была по-настоящему счастлива.Регина Тодоренко показала редкие свадебные фото.Знаменитость похвасталась снимками в соцсетях. На одном изних телеведущая идет к алтарю. Закутанную в фату Регину Тодоренкок жениху ведет отец. А на другом кадре новоиспеченный муж звезды – певец ВладТопалов – играет на рояле."Как жеэто было красиво! Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, чтохочу прожить этот день снова: чтоб мама подкалывала мне фату, а папа вел к жениху, чтобы гости плясали под "Ах, Одесса, жемчужина у моря", а потом сидя набалкончике нашей виллы Astor, обнявшись с Владом, смотреть на вершинуВезувия и загадывать желание" – написала Регина Тодоренко в "Инстаграм".Напомним, телеведущаярасписались в октябре 2018 года. Тогда от пышного праздника влюбленным пришлосьотказаться – телеведущая была на сносях. Сын пары Михаил родился 5 декабря.Свадьбу в итоге сыграли летом 2019 года в Италии. организовали праздник в короткие сроки. Для самого важного дня теледивакупила три платья. Фотосессию влюбленные устроили на вилле Astor,с которой открывается красивый вид на море и горы.