Матчем в Нижнем Новгороде между местным Торпедо и ХК Сочи завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились убедительной победы со счетом 4:1, впервые с октября 2016 года обыграв соперника.

Матчем в Нижнем Новгороде между местным "Торпедо" и ХК "Сочи" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились убедительной победы со счетом 4:1, впервые с октября 2016 года обыграв соперника.В составе нижегородского клуба отличились Дамир Жафяров (19-я минута), Михаил Орлов (31-я), Чарльз Геноуэй (38-я) и Андрей Белевич (39-я). У проигравших единственная шайба оказалась на счету Дмитрия Лугина (9-я)."Торпедо" сумело прервать серию поражений в играх с "Сочи", состоявшую из семи матчей. Команда Дэвида Немировски поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков. У сочинцев 10 баллов и девятая позиция на Западе.