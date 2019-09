В Интернете пользователи ломают голову над новым вирусным фото. На нем изображен леопард, но его очень сложно найти, который из-за пятнистой окраски он затерялся среди мелких камней и земли. Некоторые даже считают, что его там все-таки нет.

Сегодня все утро пользователи Сети, отложив дела, ищут невидимого леопарда. Пост с фотографией, на которой должен быть хищник, опубликовала в "Твиттер" Bella Lack. Снимок стремительно стал набирать популярность и поставил в тупик многих пользователей.Обнаружить зверя оказалось не так просто, сообщает "Россия 24". Некоторые даже заявили о головных болях при попытке рассмотреть животное. Кому-то все-таки удалось найти хищника на фото. Оказалось, что леопард лежит в небольшой яме позади дерева. Из-за пятнистой окраски он затерялся среди мелких камней и земли.Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo— Bella Lack