Не меньше шести тысяч зрителей придут на концерт известного оперного певца Хосе Каррераса в Москве. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы выступления 1 октября. Дополнительный интерес вызывает участие дирижера Давида Хименеса.

Не меньше шести тысяч зрителей придут на концерт известного оперного певца Хосе Каррераса в Москве. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы выступления.На сцене Государственного Кремлевского дворца знаменитый тенор выступит 1 октября. До этого в Большом зале он пел четыре года назад. Тогда исполнитель приезжал с программой "Спасибо тебе, Москва!".На этот раз дополнительный интерес вызывает участие дирижера Давида Хименеса, сообщает "Россия 24". Под его управлением сыграет симфонический оркестр столицы "Русская филармония"."Я считаю, что искусство - это модерирующая сила. Представляете, если не будет искусства, то останутся только две силы — политика и экономика. Я думаю, что экономика сейчас даже сильнее и важнее, чем политика. Поэтому искусство всегда будет своего рода выхлопной трубой, будет выпускать пар через искусство, чтобы люди забыть о давлении, которое испытывают. Попытаться насладиться тем, что действительно важно для человека, это чувства, это эмоции. Я продолжаю считать и я верю полностью в то, что искусство и культура всегда будут опережать все остальное, во всяком случае в сердцах людей", — сказал Хосе Каррерас.