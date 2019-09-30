Певица проводит кастинг среди пышнотелых дам. Женщины с формами могут принять участие в съемках нового клипа Анны Семенович.

Певица проводит кастинг среди пышнотелых дам. Женщины сформами могут принять участие в съемках нового клипа Анны Семенович.Артисткаопубликовала видео в личном "Инстаграм". Звезда объявила о начале кастинга. "Я АннаСеменович. Я считаю, что каждая женщина богиня. А если женщина с формами, тоона богиня вдвойне", – заявила вокалистка.АннаСеменович собирается доказать, что навязанная европейскимидизайнерами мода на худобу не работает в России. После звезда сравнила фотографиимоделей, страдающих крайней степенью анорексии, с картиной Бориса Кустодиева "Купчиха,пьющая чай".Желающиепоучаствовать в кастинге для нового клипа должны снять на видео свой танец, во время которого они трясут всем тем, чем наградила их природа. Двигаться необходимо под песню Анны "Сексибомбочка". Получившиеся кадры нужно опубликовать в соцсети и сопроводить хештегом "ПотрясисСеменович", не забыв при этом отметить в посте саму певицу. Самые зажигательные пышки попадут в клип картистке."Если тыобладаешь выдающимися формочками, умеешь шикарно двигаться и хороша собой, яжду тебя, моя богиня", – отметила .Напомним,39-летняя певица сейчас по уши в работе. Артистка сосредоточена на карьере изамуж не спешит. Между тем планирует стать матерью, в идеалезнаменитость хочет родить двоих малышей. Если же вокалистке не удастсязабеременеть самостоятельно, то она готова обратиться к суррогатному материнству.