Певица проводит кастинг среди пышнотелых дам. Женщины с
формами могут принять участие в съемках нового клипа Анны Семенович.
Певица проводит кастинг среди пышнотелых дам. Женщины с
формами могут принять участие в съемках нового клипа Анны Семенович.
Артистка
опубликовала видео в личном "Инстаграм". Звезда объявила о начале кастинга. "Я Анна
Семенович. Я считаю, что каждая женщина богиня. А если женщина с формами, то
она богиня вдвойне", – заявила вокалистка.
Анна
Семенович собирается доказать, что навязанная европейскими
дизайнерами мода на худобу не работает в России. После звезда сравнила фотографии
моделей, страдающих крайней степенью анорексии, с картиной Бориса Кустодиева "Купчиха,
пьющая чай".
Желающие
поучаствовать в кастинге для нового клипа должны снять на видео свой танец, во время которого они трясут всем тем, чем наградила их природа. Двигаться необходимо под песню Анны "Секси
бомбочка". Получившиеся кадры нужно опубликовать в соцсети и сопроводить хештегом "ПотрясисСеменович", не забыв при этом отметить в посте саму певицу. Самые зажигательные пышки попадут в клип к
артистке.
"Если ты
обладаешь выдающимися формочками, умеешь шикарно двигаться и хороша собой, я
жду тебя, моя богиня", – отметила .
Напомним,
39-летняя певица сейчас по уши в работе. Артистка сосредоточена на карьере и
замуж не спешит. Между тем планирует стать матерью, в идеале
знаменитость хочет родить двоих малышей. Если же вокалистке не удастся
забеременеть самостоятельно, то она готова обратиться к суррогатному материнству.