Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остался в пятерке лучших шахматистов мира после того, как была выпущена обновленная версия рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин продолжает занимать пятое место, имея на своем счету 2776 очков.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остался в пятерке лучших шахматистов мира после того, как была выпущена обновленная версия рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин продолжает занимать пятое место, имея на своем счету 2776 очков.Опережают Непомнящего действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен (2876 баллов), американец Фабиано Каруана (2812), китаец Дин Лижэнь (2811) и голландец Аниш Гири (2780).Помимо Непомнящего в Топ-20 рейтинга FIDE также входит еще четыре представителя России: Сергей Карякин (12 место, 2760 очков), Александр Грищук (13 место, 2759), Владимир Крамник (16 место, 2753) и Владислав Артемьев (20 место, 2746).В женском рейтинге россиянка Александра Горячкина лишилась одной позиции и опустилась с третьей на четвертую строчку. В ее активе 2575 очков. Тройку лидеров составляют китаянки Хоу Ифань (2659) и Цзюй Вэньцзюнь (2586), а также Хампи Конеру из Индии (2577).