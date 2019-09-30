На проспекте академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг оппозиции под названием Отпускай!. Он проводился в поддержку фигурантов дела, возбужденного по результатам несогласованных акций в российской столице 14, 27 июля и 3 августа. Акция прошла спокойно, без инцидентов.

На проспекте академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг оппозиции под названием "Отпускай!". Он проводился в поддержку фигурантов дела, возбужденного по результатам несогласованных акций в российской столице 14, 27 июля и 3 августа.По данным полиции, на акцию пришли порядка 20 тысяч человек — ровно столько, сколько и было заявлено организаторами, незарегистрированной Либертарианской партией России. На проспекте Сахарова собрались представители ряда оппозиционных партий и движений, присутствовали также бывшие кандидаты в Мосгордуму Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.На митинге выступили ранее обвиняемые по "московскому делу" Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Валерий Костенок, которых уже отпустили. Кроме того, в акции приняли участие синти-поп группа "Хадн дадн" и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.Митинг прошел спокойно, никаких инцидентов зафиксировано не было. Общественный порядок на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. И митингующие, и правоохранители вели себя корректно, пишет "Интерфакс".