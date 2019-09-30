Сторонники Петра Порошенко хотят помешать президенту Владимиру Зеленскому наладить отношения с Россией. Главе государства пригрозили последствиями, если он восстановит автобусное сообщение с Крымом.
Сторонники Петра Порошенко хотят помешать президенту Владимиру Зеленскому наладить отношения с Россией. Главе государства пригрозили последствиями, если он восстановит автобусное сообщение с Крымом.
О возможном запуске автобусов между Украиной и ее бывшей территорией заикнулся новый министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий. И тут же
навлек на себя гнев сторонников экс-президента Петра Порошенко.
Громче всех о грядущем "предательстве" со стороны
Зеленского стала кричать депутат Верховной рады от партии Порошенко
"Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, если речь
идет о помощи людям в пересечении пунктов контроля – это правильно.
"Если же власть решится пустить маршрутки или что-то
другое в оккупированный Крым, – это легитимизация оккупации, и эти шаги не
будут иметь ничего общего с гуманитарной политикой", – написала
парламентарий на своей странице в Фейсбук.
Геращенко обвинила Зеленского и его окружение в стремлении
"подыграть врагу" и "узаконить аннексию". Так просто
скандальная инициатива президенту с рук не сойдет: в "Европейской
солидарности" пригрозили обратиться в правительство и помешать
возобновлению автобусного сообщения.
Происходящее Геращенко назвала "недоразумением".
"Для власти важно научиться точно и внятно артикулировать свои инициативы,
в один голос", – сказала парламентарий.
попал в сложную ситуацию: с одной
стороны, украинцы ждут от него улучшения отношений с Россией. С другой стороны,
часть элиты угрожает президенту, если тот пойдет на договоренности с Россией.
По мнению некоторых политиков, уступки Москве будут означать капитуляцию Киева
и приведут к потере суверенитета.
При этом наблюдатели полагают, что признал Крым
российским, но боится говорить об этом вслух. На публике глава государства
предпочитает повторять риторику своего предшественника: обвинять Россию в
"оккупации" украинских территорий и рассказывать о неминуемом
возвращении Крыма и Донбасса.