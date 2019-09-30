Сторонники Петра Порошенко хотят помешать президенту Владимиру Зеленскому наладить отношения с Россией. Главе государства пригрозили последствиями, если он восстановит автобусное сообщение с Крымом.

Сторонники Петра Порошенко хотят помешать президенту Владимиру Зеленскому наладить отношения с Россией. Главе государства пригрозили последствиями, если он восстановит автобусное сообщение с Крымом.О возможном запуске автобусов между Украиной и ее бывшей территорией заикнулся новый министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий. И тут женавлек на себя гнев сторонников экс-президента Петра Порошенко.Громче всех о грядущем "предательстве" со стороныЗеленского стала кричать депутат Верховной рады от партии Порошенко"Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, если речьидет о помощи людям в пересечении пунктов контроля – это правильно."Если же власть решится пустить маршрутки или что-тодругое в оккупированный Крым, – это легитимизация оккупации, и эти шаги небудут иметь ничего общего с гуманитарной политикой", – написалапарламентарий на своей странице в Фейсбук.Геращенко обвинила Зеленского и его окружение в стремлении"подыграть врагу" и "узаконить аннексию". Так простоскандальная инициатива президенту с рук не сойдет: в "Европейскойсолидарности" пригрозили обратиться в правительство и помешатьвозобновлению автобусного сообщения.Происходящее Геращенко назвала "недоразумением"."Для власти важно научиться точно и внятно артикулировать свои инициативы,в один голос", – сказала парламентарий.попал в сложную ситуацию: с однойстороны, украинцы ждут от него улучшения отношений с Россией. С другой стороны,часть элиты угрожает президенту, если тот пойдет на договоренности с Россией.По мнению некоторых политиков, уступки Москве будут означать капитуляцию Киеваи приведут к потере суверенитета.При этом наблюдатели полагают, что признал Крымроссийским, но боится говорить об этом вслух. На публике глава государствапредпочитает повторять риторику своего предшественника: обвинять Россию в"оккупации" украинских территорий и рассказывать о неминуемомвозвращении Крыма и Донбасса.