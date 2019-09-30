Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс. Тело политика вынесли из парижской церкви Сен-Сюльпис под аплодисменты.

Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс. Она умерла в 2016 году от сердечной недостаточности.Церемония прощания с великим французским политиком завершилась. Его тело вынесли из парижской церкви Сен-Сюльпис под аплодисменты, сообщает агентство РИА Новости. На траурных мероприятиях присутствовало руководство Франции: президент Эммануэль Макрон с супругой, премьер Эдуар Филипп и многие другие.Среди зарубежных гостей – Владимир Путин. Известно, что российский лидер общался с французским коллегой около двух минут. Правда на обед в Елисейском дворце президент не поедет в связи с плотным деловым графиком.Напомним, экс-глава Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в Париже.