38-летний мужчина украл из сетевого магазина планшет и наушники

Перед судом предстанет житель Нижнего Новгорода, который в апреле текущего года специально приехал во Владимирскую область, чтобы совершить кражу из магазина электронно-вычислительной техники.О пропаже товара в муромском магазине стало известно после плановой ревизии.Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, определили промежуток времени, в который товар был похищен с витрины, а также приметы предполагаемого злоумышленника. Задержанный по подозрению в краже житель соседнего региона признался, что специально приехал в Муром, чтобы обокрасть магазин. Украденные графический планшет и наушники на сумму более 6000 руб., он уже успел перепродать.В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб на сумму 5115 рублей.Дело отправлено в суд, сообщает УМВД области