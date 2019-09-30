Мужчина считал, что сожитель сестры плохо к ней относился

Собинский городской суд вынес приговор ранее судимому мужчине. Его признали виновным в убийстве.Осенью 2017 года в деревне Толпухово в процессе совместно распития спиртных напитков между мужчиной и его знакомым возник конфликт. Причиной ссоры послужила личная неприязнь подсудимого к сожителю своей сестры, который плохо к ней относился и периодически избивал.В пылу гнева мужчина взял охотничье ружье, принадлежавшее его брату, и выстрелил в голову знакомого. Ранение оказалось смертельным.Суд назначил мужчине 9 лет лишения свободы в колонии строго режима.