Сестра Влада Топалова рассказала о том, как брат заменил ей мужа во время родов. Муж Алины задержался из-за проблем с авиарейсами.

Сестра Влада Топалова рассказала о том, как брат заменил ей мужа во время родов. Муж Алины задержался из-за проблем с авиарейсами.Девушка поведала, что знаменитость не только присутствовал во время радостного события, но и помогал медикам. Так певец самолично перерезал пуповину, связывавшую мать с ее маленькой дочкой Теей.По словам Алины, ее супруг – бизнесмен Томас Неосон – опоздал на роды из-за отмены рейса. Притом сама девушка рассказала, что изначально мужчина должен был успеть, ведь лететь всего ничего."Так бывает только в кино.У жены начинаются роды. Спешишь на первый попавшийся рейс к ней, успеваешь. Все хорошо, лететь всего час. Взлетная полоса. Мучительно долго стоите на ней. Затем "простите, технические неполадки, мы вынуждены вернуться в аэропорт" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)," – написала девушка на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Она рассказала, что в роддом ее в итоге привез брат. Алина выразила восхищение мужеством родственника, который не только не упал в обморок при рождении племяшки, но и верно выполнял все необходимые акушерские манипуляции. Молодая мама даже в шутку предложила сдавать брата в аренду тем, кто боится рожать.Мой брат знает про роды ВСЕ. Его надо сдавать в аренду на роды! Он подкован как самая лучшая акушерка!," – подытожила девушка.