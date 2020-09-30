В последние двое суток вдвое увеличилось количество вновь заболевших.

В последние двое суток вдвое увеличилось количество вновь заболевших.Напомним, что в августе-начале сентября в сутки регистрировалось немногим более 20 заражений. Вчера и сегодня этот показатель превысил 40 человек.Кроме того, за последние 24 часа официально зарегистрированы 3 новые смерти от этой инфекции. Общее количеаство погибших достигло 216.Во Владимирской области за время пандемии было выявлено 7295 заболевших.Большинство из них - 5912 - уже выздоровели.