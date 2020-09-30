Сумма выплаты составляет 5 000 рублей. Ее учителя начнут получать уже на этой неделе.

В течение этой недели классные руководители общеобразовательных школ города Владимира получат свою первую ежемесячную денежную выплату за классное руководство. Сумма выплаты в размере 5000 рублей. Она будет производится за счет федерального бюджета.Президентская доплата классным руководителям выплачивается в дополнение к уже получаемой ими доплате за классное руководство. Во Владимире эту доплату получают 1440 классных руководителей. Ее размер зависит от числа детей в классе: 2700 рублей/месяц - за работу в классе до 25 человек и 4000 рублей/месяц – за работу с классом, в котором более 25 ребят.